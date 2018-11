Depuis deux saisons, Ryad Boudebouz officie en Espagne du côté du Betis Séville. Arrivé en provenance de Montpellier en juin 2017, après 11 buts marqués en Ligue 1, l’Algérien pensait conserver son niveau. Seulement, lors de sa première saison, il n’a marqué que deux réalisations en championnat en 27 matches. Pire, cette saison, après 7 matches de Liga, il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets.

Du coup, selon AS, le Betis Séville pourrait s’en séparer. Le milieu de terrain algérien conserve une cote de popularité en France, où certains clubs s’intéresseraient à lui. Certains clubs du Qatar et d’Arabie Saoudite le suivraient également, mais aucun club ne veut dépenser de sommes astronomiques pour lui. A noter que Antonio Sanabria et Sergio Leon sont également sur le départ en Andalousie.