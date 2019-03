Au lendemain de la victoire du Borussia Dortmund sur la pelouse du Hertha Berlin (3-2), le Bayern Munich accueillait Mayence ce dimanche dans le cadre de la 26e journée de Bundesliga. À l’Allianz Arena, le champion d’Allemagne pouvait reprendre la première place en cas de victoire devant son public. Et sans trembler, l’équipe de Niko Kovac a enregistré une sixième victoire de rang en championnat (6-0).

Lawandowski ouvrait d’abord la marque sur un service d’Alaba (3e). Dominateurs, les Bavarois poussaient et James Rodriguez doublait la mise (33e) avant que Coman ne trouve le chemin des filets d’une belle frappe du pied droit (39e). En deuxième période, les locaux revenaient avec les mêmes intentions, et le milieu colombien, prêté par le Real Madrid, inscrivait un triplé (51e, 56e). Le jeune Davies (18 ans) clôturait le spectacle en inscrivant son premier but avec le Bayern Munich (70e). Grâce à ce succès, les Bavarois reprennent alors la première place, tandis que Mayence ne quitte pas le 13e rang.