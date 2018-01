Rien ne va plus à Bordeaux. Englués dans une crise sportive profonde, les Girondins doivent en plus composer avec des joueurs visiblement peu concernés. C’est le cas de Malcom, Cafu et Otavio qui ont fait le buzz bien malgré eux sur les réseaux sociaux mardi soir suite à une vidéo postée par leurs proches.

On y voit les joueurs sud-américains du club au scapulaire tout sourire à la sortie du Matmut Atlantique après la piteuse défaite de leur équipe face à Caen (0-2). Quelques heures après la diffusion de la vidéo, Bordeaux a décidé de prendre les choses en main et va convoquer les trois joueurs dans les plus brefs délais, pour un entretien disciplinaire comme le rapporte un communiqué publié sur le site officiel du club.