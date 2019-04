Formé à Sunderland, Josh Maja a quitté son club formateur lors du dernier mercato hivernal pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. Et pour sa septième apparitions avec le club au scapulaire, l’attaquant anglais a trouvé le chemin des filets face au Nîmes Olympique (1-2) mais la soirée s’est mal terminé pour lui. Juste avant la pause, le principal concerné a dû laisser sa place à Jimmy Briand. Et on ne devrait plus le revoir sur les terrains cette saison.

D’après les informations de 20 Minutes, le joueur âgé de 20 ans souffrirait « d’une distension des ligaments croisés du genou gauche », alors que le ménisque serait également touché. Le média français avance que le principal concerné devrait manquer entre six et sept semaines, suffisant pour manquer le reste de la saison. Un premier coup dur pour Josh Maja, seulement trois mois après son arrivée dans l’Hexagone.