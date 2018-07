Malcom ne devrait plus être un joueur des Girondins de Bordeaux la saison prochaine. Toutefois, on ne sait pas encore où me Brésilien fera admirer sa patte gauche lors de la saison prochaine.

Un temps annoncé du côté de l’Inter Milan, Malcom semble être une piste en stand-by. Dès lors, d’autres écuries se renseignent. Selon France Football, c’est le cas de Tottenham, mais aussi de l’AS Roma.