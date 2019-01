Callum Wilson est l’une des surprenantes révélations de Premier League cette année. L’attaquant de 26 ans réalise pour le moment un bel exercice sous les couleurs de Bournemouth. Avec 9 buts en 20 rencontres de championnat, il a d’ores et déjà battu son record en Premier League alors même qu’il reste encore une moitié de saison à disputer. Depuis quelques semaines, Chelsea pense à lui pour jouer un rôle de doublure en cas de départ d’Alvaro Morata mais les Cherries ne sont pas du tout chauds pour le vendre.

« On m’a parlé de spéculation, ce n’est pas quelque chose que je cherche à lire, a corrigé Eddie Howe, l’entraîneur de Bournemouth en conférence de presse. C’est une perte de temps pour moi. C’est comme d’habitude. Callum a été brillant cette semaine, donc il n’y a aucun problème. À mon avis, et c’est tout simplement mon opinion, je ne le vendrais pas à n’importe quel prix, mais je suis le manager de l’équipe qui essaie de créer le meilleur collectif possible. Nous cherchons à faire progresser l’équipe et pour cela, nous devons conserver nos meilleurs joueurs. Wilson est un membre très important de l’équipe. Il a des caractéristiques uniques qui se complètent avec ce que nous faisons ici. Il a été un très bon buteur pour nous cette saison. C’est la chose la plus difficile à faire dans ce sport. » Chelsea est prévenu, il faudra batailler sec.