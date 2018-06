Pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2018, le Brésil a été tenu en échec par la Suisse ce dimanche (1-1). Philippe Coutinho, qui a marqué le but de la Seleçao, est rapidement sur cette contre-performance après la partie. « C’est comme ça la Coupe du monde, tous les matches sont difficiles. La Suisse est une très grande équipe et nous n’avons pas réussi à décrocher le résultat que l’on voulait mais nous avons encore deux matches. Malheureusement, on a eu ce but que nous avons encaissé. Moi, j’ai vu faute (sur Gabriel Jesus, Ndlr) mais bon, nous allons penser au prochain match », a analysé le joueur du FC Barcelone sur BeIN Sports.

L’ancien joueur de Liverpool, interrogé sur sa magnifique réalisation, a cependant expliqué que l’équipe devait passer avant : « l’important, c’est que notre Seleçao gagne et joue bien. Ça, c’est sans doute notre principale inquiétude. Nous nous concentrons sur le fait de bien jouer et de décrocher des résultats. » Réponse lors de la prochaine rencontre vendredi (14h) contre le Costa Rica.