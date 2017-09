Le clash entre Neymar et Cavani va-t-il laisser des traces au sein du vestiaire parisien ? Nasser Al-Khelaïfi veut absolument l’éviter et, selon les informations du Parisien, a déjà fait savoir qu’il voulait que ce problème soit réglé au plus vite. Il a ainsi exigé la présence du directeur sportif Antero Henrique aux côtés d’Unai Emery pour définir les rôles de chacun.

Une réunion va donc se tenir mercredi, date de reprise de l’entraînement, entre Emery, Henrique, Neymar et Cavani pour aplanir les différends et répartir les tâches. Le Parisien explique que Henrique serait favorable à ce que les joueurs alternent régulièrement, soit un penalty sur deux. Cela suffira-t-il à calmer les esprits ?