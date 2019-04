Comme à chaque week-end, les deux prétendants au titre en Allemagne, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, se passent successivement devant au classement, selon celui qui joue en premier à chaque journée. Cette fois-ci, les Bavarois avaient pris quatre points d’avance sur leur concurrent, grâce à leur victoire 1-0 contre le Werder Brême hier. Mais le Borussia est revenu à un point cet après-midi, suite à son succès facile 4-0 face à Fribourg.

Les Jaune-et-Noir n’ont pas douté longtemps, puisque Jadon Sancho a rapidement ouvert le score au Signal Iduna Park (1-0, 12e), sur un bon service de Marco Reus. Le capitaine allemand allait ensuite de nouveau s’illustrer, d’abord en marquant son 16e but de la saison en Bundesliga (2-0, 54e), avant de délivrer une deuxième passe décisive, pour Mario Götze cette fois-ci (3-0, 79e). Un dernier but sur penalty de Paco Alcacer (4-0, 87e), entré en jeu sept minutes plus tôt, viendra parachever le beau succès du BVB.