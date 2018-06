« Les grandes nations présentes à la Coupe du monde sont les meilleures. Mais pas la France. Je ne crois pas à cette équipe ». Il y a quelques jours, les propos du sélectionneur du Danemark Åge Hareide au sujet de l’équipe de France ont fait couler beaucoup d’encre, provoquant même une vive réaction de Didier Deschamps. Une agitation que ce dernier a regretté ce mercredi en conférence de presse, relayé par Ekstra Bladet.

« Malheureusement, certains propos ont été sortis de leur contexte. D’habitude, je ne parle jamais des adversaires. (...) C’est comme si le journaliste n’avait pas compris ce que je lui avais dit. Alors tout a été mal interprété et je suis désolé, car je ne m’exprime jamais sur les joueurs ou les entraîneurs des autres équipes. Et la France est une bonne équipe. Une des meilleures du monde. On pourrait penser que j’étais bourré », a-t-il lancé. Le mal est cependant sans doute déjà fait...