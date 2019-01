L’OM a subi une nouvelle défaite au Vélodrome face au LOSC ce vendredi soir (2-1). Le premier but de Balotelli sous ses nouvelles couleurs n’aura servi à rien. Il faut dire que pour ne rien arranger, Florian Thauvin a laissé ses partenaires à dix contre onze en écopant d’un rouge direct à vingt-cinq minutes de la fin du match.

Cette expulsion lui a valu les foudres de Rudi Garcia d’après RMC. De retour dans le vestiaire après le coup de sifflet final, l’entraîneur olympien s’en est pris à l’international. « Tu nous as mis dedans ! Tu n’as pas le droit de nous faire ça » rapporte le média. Encore frustré et estimant son rouge immérité, Thauvin réplique. « Qu’est-ce qu’il dit ?! Je lui ai sauvé la mise plein de fois ! Et il vient me casser les...! » Le vif échange s’arrête là et les deux hommes se sont expliqués au calme ce samedi. Tout est rentré dans l’ordre.