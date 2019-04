Mauvaise nouvelle pour Chelsea et Callum Hudson-Odoi. L’ailier des Blues a subi ce lundi soir contre Burnley (2-2) une rupture du tendon d’Achille.

La saison du jeune Anglais, révélation de la saison du côté du club londonien, est donc terminée. « Vraiment dégoûté de terminer ma saison sur une rupture du tendon d’Achille, maintenant, je vais travailler dur et essayer de revenir encore plus fort pour la saison prochaine », a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.

Really gutted to end my season with an Ruptured Achilles, gotta work hard and try and come back stronger for next season !!! pic.twitter.com/PXC53WszdH

— Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) April 22, 2019