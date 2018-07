Cela devient presque un sketch à Chelsea. Depuis la fin du championnat anglais, il apparaissait certain qu’Antonio Conte allait devoir faire ses bagages. Non désireux de payer des indemnités de licenciement à l’Italien, la direction de Chelsea espérait qu’il décide de partir de lui-même pour prendre place sur un autre ba,c de touche. Et elle a commencé à discuter avec d’autres entraîneur, au point qu’aujourd’hui l’Italien Maurizio Sarri parait le grand favori pour succéder à Conte.

Mais voilà, c’est bel et bien ce dernier qui est officiellement en poste et il n’apprécie pas vraiment ce qu’il se passe en coulisses. The Times raconte ainsi qu’un membre du staff technique a envoyé un email aux joueurs non présents au Mondial pour leur demander de revenir au centre d’entraînement ce week-end pour les premiers test physiques, sans consulter Conte. Ce dernier a donc poussé un coup de gueule, rappelant qu’il était toujours en charge et en demandant aux joueurs de ne pas revenir avant lundi. Ambiance....