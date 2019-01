Gonzalo Higuain à Chelsea, ce n’est plus qu’une question d’heures. Annoncé en route pour Londres afin d’y signer son contrat avec les Blues, l’Argentin va bien s’engager avec la formation londonienne. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’entraîneur des Blues, Maurizio Sarri, a été très clair.

« C’est un attaquant très fort, et qui l’a été notamment lors de ma première saison à Naples. Il a fait du bon travail. C’est l’un des meilleurs attaquants de ma carrière. Il a l’expérience pour jouer ici », a-t-il déclaré, avant que le compte des Blues n’ajoute que le buteur appartenant à la Juventus n’était plus qu’à quelques heures de parapher son contrat à Chelsea. Précision toutefois, Higuain ne sera pas disponible pour le choc de demain face à Tottenham.

Sarri says Higuain is a few hours away from signing his contract at Chelsea. He says he hopes the striker can start scoring straightaway, but he says there is plenty more to his game than goals. He hopes he can get him back to his best form. #CHETOT

