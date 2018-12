Après sa victoire en milieu de semaine contre Watford (1-2), Chelsea a enchaîné ce dimanche en s’imposant face à Crystal Palace dans le cadre de la 20e journée de Premier League (0-1). Durant cette rencontre, Olivier Giroud s’est blessé et l’international français a dû laisser sa place à Alvaro Morata à la 76e minute. En conférence de presse, son entraîneur Maurizio Sarri est revenu sur cette blessure, mais n’a pas apporté de réelles précisions.

« Le problème, c’est sa cheville. Je ne connais pas l’étendue pour le moment. Nous devons attendre jusqu’à demain. Plus tard dans la soirée, j’irais voir le médecin pour les premiers résultats. (...) Ces deux derniers jours, nous avons été un peu malchanceux. Hier, en 10 minutes, nous avons eu trois blessés : Fabregas, Loftus-Cheek et Drinkwater. Aujourd’hui Giroud, et nous étions déjà privés de Pedro et Hudson-Odoi. Donc désormais, nous avons des problèmes parce qu’en janvier, nous devons jouer tous les trois jours », a expliqué l’ancien technicien du Napoli.