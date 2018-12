Pour la suite de la 20e journée, Chelsea (4e) se déplaçait au Selhurst Park pour y affronter Crystal Palace (14e). Les Blues se devaient absolument de gagner s’ils ne voulaient pas être décrochés par les équipes du podium. Les Eagles, vainqueurs devant Manchester City le 22 décembre dernier (3-2), avaient une nouvelle occasion de s’imposer face à un gros du championnat. Pour cette rencontre, Maurizio Sarri optait pour un 4-3-3, avec N’Golo Kanté au milieu de terrain, Eden Hazard dans le couloir gauche et Olivier Giroud en pointe. De son côté, Roy Hodgson choisissait un 4-4-2, avec la titularisation de Mamadou Sakho en défense centrale, et d’Andros Townsend et Wilfried Zaha sur le front de l’attaque. Les dix premières minutes de la partie étaient une période d’observation. Le match était engagé, mais aucune des deux formations ne prenait le dessus sur l’autre. Opérant en contre, les joueurs de Palace étaient les premiers à se présenter devant la surface adverse (11e).

Chelsea se montrait dangereux à la 14e minute sur coup de pied arrêté. Le coup franc de Willian trouvait la tête d’Antonio Rüdiger, profitant d’un appel de Giroud, sans problème pour Vicente Guaita. C’était ensuite Kanté qui s’essayait à la frappe, non cadrée (18e). Les Blues maîtrisaient la possession du cuir et s’installaient progressivement dans le camp adverse. Les visiteurs continuaient de combiner et croyaient ouvrir le score par l’intermédiaire de Giroud, mais l’arbitre refusait la réalisation du Français à cause d’un hors-jeu. Cela ne refroidissait pas leurs ardeurs et ils poursuivaient leurs efforts, sans toutefois inquiéter outre mesure le portier des Glaziers. À la demi-heure de jeu, on était loin de voir la meilleure performance des hommes de Maurizio Sarri. Ils obtenaient tout de même un bon coup franc, que Willian bottait droit sur le poteau de Guaita (35e). Le Brésilien retentait sa chance dans la foulée, cette fois-ci détournée par le gardien espagnol (36e).

N’Golo Kanté sauveur des Blues

Dans la continuité de l’action, le corner d’Hazard trouvait Ross Barkley, qui tentait une reprise acrobatique venue mourir sur le montant (37e). Cela se précisait devant les buts des locaux, qui ne restaient pas apathiques. On retrouvait Barkley juste avant la pause, mais son tir était contré (45e+1). Après une première période laborieuse, les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge. De retour sur la pelouse, les hommes de Maurizio Sarri revenaient bien en jambes. Et il ne fallait que six minutes à Kanté dans ce deuxième acte pour ajuster le portier adverse, bien servi par David Luiz dans la surface (0-1, 51e). Le milieu de terrain inscrivait là son troisième but de la saison en championnat. Après ce but, Crystal Palace tentait de réagir, notamment en passant par les couloirs. L’équipe de Roy Hodgson arrivait à faire reculer doucement les Blues dans leur camp. À l’heure de jeu, Chelsea menait malgré un contenu assez moyen. Les Blues remettaient peu à peu le pied sur le ballon et multipliaient les séquences de possession de balle.

À la 68e minute, Willian puis Barkley tentaient leurs chances aux abords de la surface de réparation, mais ne trouvaient pas la faille. Quelques instants plus tard, le centre fort de César Azpilicueta était, lui, capté par Guaita (72e). Bien lancé en profondeur, Giroud inscrivait un but, de nouveau refusé pour un hors-jeu (73e). Sur cette action, il se blessait à la cheville et était remplacé par Alvaro Morata (76e). Face à un pressing désordonné, Chelsea essayait de se mettre définitivement à l’abri, alors qu’on entrait dans les dix dernières minutes. Pour les Eagles, Patrick Van Aanholt combinait avec Zaha et voyait sa frappe déviée en corner (84e). On retrouvait Zaha écarté à gauche de la surface, mais son tir passait loin du cadre (86e). Chelsea subissait en cette fin de rencontre, tandis que les locaux poussaient pour égaliser. Connor Wickham héritait d’un ballon dans la surface de Kepa Arrizabalaga, mais frappait dans les tribunes (89e). On en restait là entre les deux équipes. Score final, 1 à 0. Crystal Palace restait quatorzième de Premier League. De son côté, Chelsea se rapproche du podium et revient provisoirement à un point du troisième Manchester City. Les Skyblues se déplacent aujourd’hui au St Mary’s Stadium, l’antre de Southampton (15h15, à suivre en direct sur notre site).