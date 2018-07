Après un long feuilleton qui a rythmé la présaison en Angleterre, Maurizio Sarri est le nouvel entraîneur de Chelsea. Et après avoir recruté son ancien joueur à Naples Jorginho, selon le Mirror, il pourrait rapatrier un autre de ses anciens poulains à Stamford Bridge : Gonzalo Higuain.

La première victime de cette éventuelle arrivée ? L’attaquant français Olivier Giroud. Arrivé en janvier en provenance d’Arsenal pour suppléer Alvaro Morata, le joueur de 31 ans a encore un an de contrat chez les Blues, mais pourrait partir avant l’échéance si l’Argentin arrivait.

Chelsea ready to sell Alvaro Morata AND Olivier Giroud as they chase top Serie A striker #CFC | @MirrorDarrenhttps://t.co/66Hwyu2urZ pic.twitter.com/CuRxQu9Njy

— Mirror Football (@MirrorFootball) 15 juillet 2018