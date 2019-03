Alors que l’Atlético de Madrid avait gagné 2-0 au match aller, les Colchoneros étaient venus à Turin pour défendre dans leur style si caractéristique. Incapable de réagir, l’Atletico s’est contenté de défendre et n’a pas cadré un seul tir durant les 90 minutes. La méthode qui a tant réussi à Diego Simeone a cette fois-ci joué un bien vilain tour au club espagnol qui a subi les foudres de Cristiano Ronaldo et des siens durant toute la rencontre. Et au final, c’est bien la Juve qui jouera les 1/4 de finale de la Ligue des Champions.

Interrogé à l’issue de la rencontre sur le plateau de RMC Sport, Christophe Dugarry n’a pas été tendre avec le technicien argentin. « Moi regarder l’Atlético, ça m’a toujours dérangé. Avant on me disait : "oui mais c’est une méthode qui gagne. Mais quand ils ne gagnent pas, on fait quoi ? Avec ce rendu de match, cette bouillie de rien du tout. Je suis désolé, avec les joueurs qu’ils ont. Diego Simeone c’est un super coach, mais il faut qu’il évolue dans sa manière de proposer du jeu. Ce n’est pas possible c’est indigent. » Voilà qui est dit.