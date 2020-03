Alors que la Premier League est suspendue jusqu’au 30 avril minimum en raison de la pandémie de coronavirus, le flou est encore total sur ce à quoi va ressembler la fin de l’exercice 2019-2020. L’hypothèse d’une saison blanche de l’autre côté de la Manche prend par exemple de l’ampleur ces derniers jours. Harry Kane (26 ans), l’attaquant de Tottenham, se remet tranquillement d’une blessure à la cuisse et en a profité pour livrer son avis sur la question dans un live Instagram en compagnie d’Harry Redknapp (73 ans), l’ancien entraîneur des Spurs (2008-2012).

« Personnellement, je pense que nous devons essayer de terminer la saison. Mais il faut qu’il y ait un moment où on puisse dire que ça suffit. Il doit y avoir une limite. Et pour moi, cette limite, c’est le mois de juin. Après, nous devrons regarder les options qui s’offrent à nous et commencer à nous tourner vers la saison suivante. Jouer en juillet ou août et repousser la saison prochaine ne me semble pas très avantageux. Mais évidemment, je ne sais pas grand-chose sur les coulisses et les finances », a confié le capitaine des Three Lions dans des propos rapportés par le Mirror. Harry Kane, qui n’a pas hésité à mettre la pression à ses dirigeants au sujet de son avenir, n’est donc pas vraiment favorable à une fin de saison tardive en Premier League.