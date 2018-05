Après avoir saisi la LFP suite aux incidents survenus avant et pendant le match de pré-barrage face à Ajaccio, Le Havre attendait beaucoup de la commission de discipline. Malheureusement pour les Normands, la LFP a maintenu le résultat du match qui envoie le club corse en barrage face au TFC. Une décision qui ne passe pas au HAC qui a décidé de faire appel.

« La Commission des Compétitions de la LFP réunie ce jour pour étudier la demande faite hier par le Havre Athletic Club, a décidé de maintenir le résultat sportif de dimanche, rejetant la requête et les arguments du club. Le HAC poursuit son combat et fait appel de cette décision. Les joueurs et les membres du staff Ciel&Marine, quant à eux, maintiennent leur entraînement, prévu cet après-midi », peut-on lire sur le communiqué.