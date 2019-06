C’est un des mini-feuilletons de l’été. Frank Lampard, après une année particulièrement réussie du côté de Derby County, va-t-il remplacer Maurizio Sarri dans son club, les Blues de Chelsea. Jusqu’alors, l’écurie londonienne se heurtait au refus de son club, mais cela fait partie désormais du passé.

« Derby County peut confirmer qu’il a accordé la permission à Chelsea de parler à Frank Lampard concernant le poste vacant d’entraîneur à Stamford Bridge », peut-on lire sur le communiqué fourni par Derby County.

Derby County can confirm that they have granted permission for Chelsea to speak to Frank Lampard about the vacant managerial position at Stamford Bridge.

— Derby County (@dcfcofficial) 25 juin 2019