Alors qu’il est plus que favori pour prendre la succession de Maurizio Sarri sur le banc de Chelsea, Frank Lampard a manqué la reprise de l’entraînement à Derby County, où il officie depuis l’été dernier. Comme l’a indiqué le club, via un communiqué officiel, « Derby County a dispensé Frank Lampard de se présenter aux entraînements de pré-saison lundi et mardi afin de permettre à ses discussions concernant un éventuel départ à Chelsea de s’achever dans les meilleurs délais. »

Pour rappel, le club anglais de Championship avait déjà autorisé Lampard à négocier avec Chelsea pour reprendre le poste vacant d’entraîneur des Blues. Dans l’hypothèse d’un départ du tacticien anglais, Derby County a en tout cas précisé dans son communiqué qu’en « supposant que Frank parviendra à un accord avec Chelsea pour devenir leur nouvel entraîneur, le club intensifiera ses efforts pour trouver un remplaçant. »

Derby County has excused Frank Lampard from reporting back for pre-season training on Monday and Tuesday to allow his discussions regarding a potential move to Chelsea to be concluded as soon as possible.

