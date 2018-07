L’opération dégraissage est en marche au Borussia Dortmund ! Selon le journal allemand Bild, le nouveau coach des Borussen, Lucien Favre, voudrait se séparer de deux cadres de son vestiaire : André Schürrle (27 ans) et Sebastian Rode (27 ans).

Rode (sous contrat jusqu’en 2019) est l’auteur d’une saison blanche à cause des blessures. Le club et le joueur n’ont pas encore trouvé d’accord pour un départ. Pour Schürrle, encore lié au club de la Ruhr jusqu’en 2021 et touchant un salaire élevé (environ 6 millions d’euros annuels), difficile de trouver un club capable de s’aligner. Dortmund s’active donc pour faire de la place à d’éventuelles arrivées, notamment celle de Jean Michaël Seri.