Le 1er avril dernier, nous apprenions que la LFP a mandaté quatre présidents de clubs de Ligue 1 (Nasser Al-Khelaïfi, Jacques-Henri Eyraud, Olivier Sadran, Jean-Pierre Rivère) dans le but de discuter avec Canal Plus dans l’affaire des droits TV non versés à la Ligue et aux clubs en raison de la pandémie de coronavirus. La chaîne cryptée avait suggéré une liste de quatre noms pour les négociations avec Maxime Saada, le patron du groupe Canal. Jean-Michel Aulas, qui a livré son point de vue sur cette situation, s’est aussi dit déçu de ne pas avoir été choisi aux côtés de ses confrères du PSG, de l’OM, du TFC et de l’OGC Nice.

« C’est dommage. Cela participe encore plus à l’angoisse économique des 40 clubs de L1 et L2. Ce qui a été joué devrait au moins être payé. Je regrette la position de Canal et de beIN. Qu’il y ait une incertitude sur la fin paraît légitime, mais qu’ils ne payent pas au moins ce qui a été joué me perturbe. Est-ce le point de départ d’une négociation ? On verra avec le groupe de négociation des droits télés qu’anime Nasser (Al-Khelaïfi). Il a été demandé à Canal de proposer un certain nombre de présidents. J’imaginais que je serais dans la liste. Ce n’est pas le cas, il ne faut pas y voir de mal. Je l’ai dit à Nasser : je reste à la disposition, mais je ne veux pas être blessé. Si Canal a défini cette règle… », a confié l’emblématique président de l’OL dans les colonnes de L’Equipe ce dimanche.