Demain à 18h30, Chelsea accueillera Manchester City à Stamford Bridge (match à suivre en direct sur notre site). Un choc au sommet durant cette journée de Premier League. Interrogé à ce sujet par Play Sports, Eden Hazard a comparé les Blues et les Skyblues. Ses propos sont relayés par The Sun.

« Nous, nous avons la possession, mais on s’appuie sur des actions individuelles pour marquer des buts. Eux, c’est vraiment le collectif : ça bouge, ça centre, ça crée des espaces, ça saute… Ils ont plus d’occasions, et ils marquent plus de buts. » Puis le journaliste a enchaîné en déclarant : « Mais eux ils n’ont pas Eden Hazard ». Ce à quoi le joueur belge a répondu : « Oui, ça c’est vrai (rires). C’est la différence ».