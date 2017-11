Dix-septième de Premier League et premier non relégable, Everton vit une saison 2017/2018 très compliquée. Humiliés en championnat, mais aussi en coupe d’Europe (notamment par l’OL et l’Atalanta), les Toffees n’ont pas reçu l’électrochoc tant attendu après le limogeage de Ronald Koeman.

En quête d’un nouvel homme fort capable de redresser la barre, Everton aurait enfin trouvé celui qui pourra se charger d’une telle mission. Skysports annonce en effet que Sam Allardyce devrait être intronisé très prochainement.

Sky sources : Sam Allardyce is set to be appointed as @Everton manager following progress in discussions on Tuesday #SSN pic.twitter.com/6NmR4IYu1V

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 29 novembre 2017