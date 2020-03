Après une séance de tirs au but, Norwich City est venu à bout de Tottenham (1-1/3-2) lors de l’avant-dernier huitième de finale de la FA Cup. Et en attendant le match entre Derby County et Manchester United demain, le tirage au sort des quarts de finale a eu lieu. Celui-ci réserve quelques belles affiches avec notamment un choc entre Leicester City et Chelsea. Après avoir éliminé Liverpool (2-0) au tour précédent, Chelsea aura encore fort à faire.

Qualifié aux dépens de Portsmouth, Arsenal devra se déplacer sur le terrain de l’équipe surprise en Premier League Sheffield United. Le tenant du titre de la compétition, Manchester City voyagera du côté de St James Park avec un duel contre Newcastle. Enfin, Norwich City affrontera le vainqueur de Derby County - Manchester United.

Les quarts de finale :

Sheffield United - Arsenal

Newcastle United - Manchester City

Norwich City - Derby County ou Manchester United

Leicester - Chelsea

Here is the official #EmiratesFACup quarter-final draw

What fixture are you looking forward to ? pic.twitter.com/RLRf37Qaiv

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 4, 2020