Après les qualifications de Liverpool, Chelsea ou encore Manchester City, le 3e tour de la FA Cup continue ce lundi, et c’est au tour d’Arsenal de faire son entrée dans la plus vieille compétition nationale au monde. S’il a obtenu sa première victoire (après un nul à Bournemouth et une défaite face à Chelsea) en tant qu’entraîneur principal face à Manchester United (2-0), mercredi 1er janvier, en Premier League, Mikel Arteta accueille ce lundi soir (20h56) le Leeds United de Marcelo Bielsa à l’Emirates Stadium. Ce ne sera pas une mince affaire pour les Gunners : l’équipe emmenée par l’ancien technicien de l’OM est actuellement leader de Championship, la deuxième division anglaise, grâce à une meilleure différence de buts que West Bromwich Albion.

Mikel Arteta, qui a loué les qualités de Marcelo Bielsa, est d’ailleurs confiant de la difficulté qui se présente à lui : « ce qui est différent avec Marcelo Bielsa ? Ce qu’il fait ressortir de son équipe, la façon dont il fait ses joueurs se battre et courir, le fait que son équipe ne lâche jamais rien, dans n’importe quel match et n’importe quelle circonstance. Il génère cette croyance en ses joueurs. C’est pourquoi, selon moi, il est l’un des managers les plus performants. La meilleure des choses, d’après moi, est que quand vous parlez à ses anciens joueurs, les paroles envers lui sont toujours positives. Ils sont devenus de meilleurs joueurs par la suite. La façon dont ils jouent, la manière dont ils se comportent... Je suis leur coach depuis longtemps et je sais combien il sera difficile de jouer contre eux », a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse, dans des propos relayés sur le site officiel d’Arsenal. Pour cette rencontre face à Leeds, les Gunners seront privés de Calum Chambers et Kieran Tierney, alors qu’Hector Bellerin et Gabriel Martinelli sont incertains.