Cet été, le FC Barcelone n’avait pas hésité à débourser 41 millions d’euros pour arracher Malcom aux Girondins de Bordeaux. Quelques semaines plus tard, l’ailier brésilien n’a disputé que 25 minutes avec les Blaugranas, et les observateurs s’interrogent déjà sur ce que peut réellement apporter l’ancien Bordelais au Barça. Invité sur RAC1 ce jeudi, l’agent du joueur Junior Minguella a accepté d’évoquer les difficultés de son poulain. Et pour l’intéressé, ce n’est qu’une question de temps avant de retrouver le Malcom des Girondins de Bordeaux.

« C’est difficile à expliquer. Tous les joueurs ont besoin d’adaptation et Malcom ne déroge pas à la règle. Il n’a pas eu encore suffisamment de temps pour montrer ce qu’il pouvait faire. Mais quand il aura l’opportunité de jouer il va démontrer ses qualités. Il n’aime pas cette situation, mais il reste motivé. En France, il est arrivé à 19 ans et il a vécu quelque chose de similaire avant de devenir le patron de l’équipe. Je ne pense pas qu’il ne joue pas parce que l’entraîneur n’en voulait pas. Le club nous a demandé de rester tranquilles, il aura sa chance, » a ainsi expliqué Minguella. Reste à savoir si Ernesto Valverde fera appel à Malcom après la trêve internationale...