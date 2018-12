Ce mercredi, pour la 16e journée de Ligue 1, le FC Nantes s’est imposé à domicile devant l’Olympique de Marseille (3-2), après avoir été mené par deux fois au score. Premier buteur nantais de la partie, Emiliano Sala, co-meilleur buteur du Championnat (12 buts en 15 matches) et convoité sur le marché des transferts, avait un spectateur particulier ce soir-là.

Selon beIN Sports, le coach de Cardiff City, Neil Warnock, était présent dans les tribunes de la Beaujoire, accompagné de son assistant Kevin Blackwell. Les deux hommes venaient superviser l’attaquant argentin. Mais pas que : un latéral gauche et un milieu de terrain étaient également dans leur viseur. Si je vous disais leur nom, il n’y aurait plus de suspense et l’histoire ne serait plus aussi drôle, a blagué Warnock quand on lui a demandé le nom des joueurs.