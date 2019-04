Vainqueur de l’Olympique Lyonnais le vendredi 12 avril (2-1), du Paris Saint-Germain mercredi dernier (3-2) puis de l’Amiens SC (3-2) ce dimanche après-midi, le FC Nantes est désormais 13e avant 40 points. Disposant de 12 points d’avance sur le Dijon FCO sur le premier relégable à 5 journées de la fin, les Canaris ne peuvent pas être rattrapés si ont prend en compte les confrontations à venir de leurs poursuivants. Une situation excellente pour le club basé au bord de l’océan Atlantique. Interrogé à l’issue de la rencontre, Vahid Halilhodzic s’est félicité de la prestation de ses joueurs comme le rapporte Ouest France.

« Trois victoires d’affilée en l’espace d’une semaine , c’est magnifique, vraiment un exploit ! [...] C’est une première mission (se maintenir ndlr.) qui est réussie.Quand je suis arrivé, on était 19e… On aurait pu prétendre à autre chose, faire encore mieux et réaliser une saison exceptionnelle mais il est dit que ce n’est pas mon année ! Bon, la vie continue. Je ne sais pas ce qui s’est passé avec les supporters, pourquoi cette animosité. J’ai apprécié leur comportement dans la période de deuil que nous avons vécu. On a besoin d’eux. Il faut discuter. Je ne sais pas si je dois m’en mêler, en tout cas, je suis à leur disposition s’ils veulent discuter. Si je peux aider le FC Nantes, je suis venu pour ça. »