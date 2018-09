Lundi dernier, Luka Modric a remporté le trophée du meilleur joueur de l’année 2018, durant la cérémonie des Best FIFA Football Awards, à Londres. Il a devancé l’Égyptien Mohamed Salah et le Portugais Cristiano Ronaldo. Malgré son absence au gala, ce dernier a tenu à félicité son ancien coéquipier au Real Madrid pour son trophée, via une vidéo en direct, sur son compte Instagram.

« Félicitations à Modric pour avoir remporté le prix. Tu es un très bon joueur », a-t-il déclaré, depuis l’hôtel où il se trouvait avec la Juventus. Son absence à la soirée avait été fortement critiquée, notamment par Fabio Capello. Mais le Croate ne lui en a pas tenu rigueur, comme il l’a expliqué à la fin de la cérémonie.