Du haut de ses 31 ans, Angel Rodriguez fait partie des joueurs suivis de très près par la direction du FC Barcelone. Cette dernière souhaite recruter un attaquant en guise de joker médical pour remplacer Ousmane Dembélé, qui va manquer toute la deuxième partie de saison. L’attaquant espagnol est donc sur la liste, et sa clause libératoire de 9 millions d’euros en fait une piste intéressante d’un point de vue sportif mais aussi financier. Et le principal intéressé n’a pas fermé la porte au Barça.

« Ce que je sais, c’est ce qui est sorti dans la presse. Il n’y a rien pour l’instant. Je suis tranquille et concentré sur Getafe. Je donne tout pour ce club, et en principe il n’y a rien. Quand les infos parlent d’un club comme le Barça l’impact médiatique est plus important, mais comme ce ne sont que des rumeurs, je suis tranquille. Si le Barça entre en contact avec moi, j’aurai le temps d’y penser. Ça fait plusieurs mercatos qu’on dit que je vais quitter Getafe. Ça veut dire que je fais les choses bien », a expliqué à l’agence EFE celui qui totalise 9 buts en Liga cette saison, et qui affrontera le club catalan avec Getafe ce samedi. Eric Abidal et compagnie savent donc à quoi s’en tenir.