Si les dossiers Kostas Mitroglou et Valère Germain sont plus que compliqués à finaliser, celui de Clinton N’Jie est plus simple puisque les propositions se bousculent pour lui. Selon nos informations, le Besiktas et l’OM ont trouvé un accord pour un prêt de l’international camerounais. Mais depuis ce matin, Galatasaray est revenu à la charge après un premier contact initié dans le courant du mois de janvier.

Mais du côté du joueur, on ne souhaite pas se précipiter. Des offres venant de l’Arabie Saoudite et aussi de Chine sont attendues dans les prochaines heures, voire même au delà du 31 janvier, le mercato étant encore ouvert après cette période dans certains pays. Des offres qui pourraient séduire aussi l’Olympique de Marseille qui pourrait là récupérer un gros chèque en cas de transfert sec.