Aymen Abdennour va être présenté ce mercredi à l’Olympique de Marseille. Pourtant, l’international tunisien aurait pu ne pas être un joueur phocéen. Comme révélé lundi, l’Aigle de Carthage était à Rome pour passer sa visite médicale afin de s’engager avec le Zénit Saint-Pétersbourg, même si l’OM avait sa préférence. Comment Marseille a-t-il finalement raflé la mise ?

Selon nos informations, l’OM a appelé lundi en fin de journée le clan Abdennour pour rependre la température et savoir s’il était toujours intéressé par le projet. Ce qui était le cas. Dans la foulée, l’OM a contacté Valence et a pris l’avantage seulement en quelques heures. Le lendemain matin, le Tunisien était dans l’avion pour la cité phocéenne. La suite, on la connaît avec un prêt de deux ans.