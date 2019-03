Il y a trois saisons, Yann Valery quittait le Stade Rennais et tentait l’aventure du côté de Southampton. Bien lui en a pris puisqu’il est aujourd’hui titulaire au poste de latéral droit en Premier League chez les Saints et a récemment marqué un but incroyable face à Manchester United en Premier League. Visiblement, la réussite du défenseur français a donné des idées à la formation coachée par Ralph Hasenhüttl.

Selon nos informations, le club anglais a coché le nom de Timothé Nkada. Cet attaquant de 19 ans cartonne littéralement avec la réserve de Rennes et totalise 11 buts en 16 matches (dont 7 depuis le début de l’année 2019). Alerté par la fin de contrat dans quelques semaines de l’international tricolore U19, Southampton pourrait décider de passer à l’action.