En juillet, l’Atlético Madrid a officialisé l’arrivée de Kieran Trippier (28 ans) en provenance de Tottenham. Un transfert estimé à 24 millions d’euros et qui a débouché sur un contrat de trois ans. Depuis, le latéral droit va très bien. Trois matchs de Liga, trois titularisations, trois victoires et surtout, il a été convoqué par Gareth Southgate avec l’Angleterre pour cette trêve internationale. Il n’a plus joué avec les Three Lions depuis quasiment un an. Si tout se passe bien aujourd’hui, le transfert de l’Anglais n’a pas été une très belle histoire, comme le rapporte The Times.

« J’ai entendu des rumeurs selon lesquelles ils me vendraient et ce n’est pas bien. Cela me trottait dans la tête pendant quelques mois. Ce n’était pas le bon moment pour demander au club mon avenir, nous étions engagés en Ligue des champions. C’est décevant. J’ai tout donné pour le club et je voulais rester, il me restait encore deux ans. Le responsable et moi-même n’avons pas quitté les lieux en mauvais termes, il a fait beaucoup pour moi et je le respecte beaucoup, a-t-il déclaré. J’ai parlé à ma femme et à mon frère, à qui je parle tout le temps, et j’ai décidé de faire venir le gérant en pré-saison pour voir ce qui se passait. Je lui ai parlé de ses projets et je n’ai pas eu de « oui » et je n’ai pas eu de « non ». Je n’ai pas eu l’impression qu’ils voulaient me garder. J’ai eu quatre bonnes années là-bas, rencontré de bonnes personnes et je pensais que j’avais un avenir là-bas ».

