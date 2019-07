Le classement Soccerex des 20 joueurs de moins de 21 ans les plus cotés sur le marché vient de tomber.

Et c’est Kylian Mbappé (20 ans) qui est l’élément le plus valorisé. L’attaquant du Paris SG et de l’équipe de France est évalué à 261 M€ ! L’international tricolore devance Jadon Sancho (19 ans, Borussia Dortmund, 120,8 M€) et Matthijs de Ligt (19 ans, Ajax Amsterdam, 74,5 M€) sur le podium.

BREAKING : @KMbappe ranked as football’s most valuable Under 21, according to this year’s edition of Soccerex’s 20 Under 21 report, with @PTimeSport !

Follow the link below to find out who joined him at the top of the list : https://t.co/ZThV2tOvha pic.twitter.com/Jn4ibIvJBV

— Soccerex (@Soccerex) 10 juillet 2019