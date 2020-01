Les Reds écrasent tout sur leur passage. Actuellement leader de Premier League, loin devant son dauphin Manchester City (16 points d’avance avec un match en moins), Liverpool affiche un bilan de 21 succès (et 1 nul) et compte 64 unités après 22 rencontres de championnat disputées. Soit du jamais vu dans l’histoire du football anglais. Les hommes de Jürgen Klopp n’ont plus perdu le moindre match depuis une défaite sur la pelouse de Manchester City, le 3 janvier 2019. Des statistiques ahurissantes qui impressionnent Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG.

« Ce que fait Liverpool en ce moment est incroyable. Ce sont des machines, ils ont trouvé leur rythme et ils ne s’arrêtent plus. Ils n’ont perdu aucun match. Quand vous les regardez, vous avez l’impression que c’est facile mais ça ne l’est pas. Les gars sont concentrés, ils jouent des matches tous les trois jours et ils gagnent, encore et encore. Maintenant, le problème c’est que tout le monde regarde Liverpool et tout le monde regarde ce qu’il est possible de faire contre eux. Ils vont encore devoir montrer qu’ils sont forts, mais c’est une très bonne équipe avec un très bon entraîneur », a déclaré l’international français dans un entretien accordé à la BBC. Reste désormais à savoir qui pourra arrêter Liverpool, champion d’Europe et champion du monde en titre. Peut-être le PSG de Mbappé, en Ligue des Champions...