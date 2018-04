Depuis plusieurs années maintenant, Christian Eriksen fait le bonheur des Spurs de Tottenham. Le maître à jouer danois est devenu une référence mondiale à son poste. Dès lors, il n’est pas étonnant de voir de grands clubs européens s’intéresser à son sujet. Mais l’intransigeance de Daniel Levy, président du club londonien, en a refroidi plus d’un.

Dans des propos relayés par le Mundo Deportivo, le représentant de Mickael Laudrup, l’une des légendes du football danois, a révélé avoir rencontré Eriksen et parlé avec lui d’un éventuel transfert vers un plus grand club européen. Bayram Tutumlu, l’agent de Laudrup, lui aurait indiqué que le FC Barcelone avait pensé au meneur de jeu, mais que ces derniers lui ont finalement préféré Coutinho. D’après Tutumlu, c’est Martin Scoots, l’agent du joueur de 26 ans qui aurait fait capoter le transfert. Entre son agent et son président intransigeant, un départ de Christian Eriksen risque d’être compliqué...