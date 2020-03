Pape Diouf est décédé dans la soirée des suites du coronavirus à Dakar. Immédiatement, les hommages se sont multipliés, de Florian Thauvin à Jean-Michel Aulas en passant par Benjamin Mendy.

Samir Nasri s’est lui aussi ému du décès de l’ancien président de l’Olympique Marseille. Il faut dire que l’ancien international tricolore a bien connu Pape Diouf qui a été son président du temps où il évoluait dans la cité phocéenne et même son premier agent. « Tu as été mon président et c’est avec le cœur gros que je dois te dire au revoir tu es parti trop tôt jamais je ne t’oublierai allah y rahmou Pape Diouf. Peu de personnes dans le monde du football m’ont touché ou ont eu un impact comme tu as pu l’avoir dans ma vie ou dans ma carrière tu as toujours été un mentor tu as été mon premier agent. »