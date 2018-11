A la fin du mois dernier, la Juventus annonçait qu’Emre Can (24 ans) avait été opéré avec succès d’un nodule thyroïdien. L’international allemand devrait être indisponible pendant au moins six semaines, mais son indisponibilité pourrait être plus conséquente. Si celle-ci devait se prolonger, les dirigeants turinois songeraient fortement à recruter en janvier prochain.

Selon les informations de Sport Mediaset, la Vieille Dame aurait coché le nom d’Arturo Vidal si d’aventure, l’absence de Can devait se prolonger. Le milieu chilien qui vit une situation compliquée au Barça (seulement deux titularisations en Liga), ne verrait pas d’un mauvais œil un retour en Italie et en particulier dans un club qu’il connait par coeur pour y avoir évolué durant quatre saisons.