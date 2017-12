Chelsea a terminé 2e de son groupe de Champions League après son match nul (1-1) à domicile contre l’Atlético de Madrid. Malgré cette deuxième place et son obligation de jouer un premier de groupe en huitièmes de finale, les Blues sont confiants. Après la rencontre, Antonio Conte a assuré qu’aucun premier ne sera ravi de tomber sur son Chelsea. The Guardian relaye ce mercredi :

« On est prêt. C’est la meilleure des compétitions, on se doit de battre les plus grandes équipes. Et je pense que nos futurs adversaires ne seront pas enchantés de tomber sur nous. Je me souviens, à l’Euro 2016 avec la Squadra Azzurra, on a terminé 1er de notre poule et on a joué l’Espagne puis l’Allemagne. Parfois, ce n’est pas si important de terminer 1ers. » Tirage au sort des huitièmes de finale le lundi 11 décembre 2017.