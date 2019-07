Cela pourrait être l’un des échanges (avec argent supplémentaire) les plus surprenants de ces dernières années. La Juventus Turin est en effet intéressée à l’idée de recruter Romelu Lukaku, comme nous l’évoquions hier. Et pour cela, elle est prête à laisser filer Paulo Dybala, qui n’est plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Turin.

Jusqu’à présent, l’attaquant argentin de 25 ans avait rejeté toutes les différentes propositions mais cette fois-ci, cela semble bien embarqué. Selon Sky Italia, son agent est présent à Londres pour rencontrer les dirigeants de Manchester United afin de discuter des modalités d’un éventuel contrat. De ce possible accord débouchera la concrétisation d’un double transfert Dybala-Lukaku entre la Juventus et Manchester United.

