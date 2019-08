Deux ans et puis s’en va. Après avoir réalise de grandes choses avec le LOSC, Nicolas Pépé a décidé de poursuivre sa carrière Angleterre. L’international ivoirien s’est engagé en faveur d’Arsenal ce jeudi, devenant le joueur africain le plus cher de l’histoire. Et après avoir adressé ses premiers mots en tant que Gunner, le joueur de 24 ans a tenu à remercier le club lillois et ses supporters à travers un message publié sur son compte Instagram.

« Lilloises, lillois, il est l’heure pour moi de vous dire au revoir... Après deux années passées sous vos couleurs, je laisse mon maillot rouge du LOSC pour le maillot d’Arsenal... Du fond du cœur, je tiens à tous vous remercier, vous, supporters. Vous m’avez toujours poussé, vous ne m’avez jamais lâché, et ça, je ne l’oublierai jamais. Merci à mes coéquipiers, sans qui rien n’aurait pu se passer, merci au staff, à l’équipe médicale, et bien évidemment, merci à Monsieur Christophe Galtier, un très grand coach sans qui rien n’aurait pu arriver. Merci à l’ensemble des salariés qui permettent au LOSC de vivre chaque jour. Mention spéciale à mes deux petits frères Jo Bamba et Jo Ikone. La BIP-BIP devient la BI-BI maintenant. Le sale boulot continue... », a écrit le nouvel attaquant d’Arsenal.

