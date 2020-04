Hier, nous apprenions la triste nouvelle du décès, à l’âge de 82 ans, de la mère de Pep Guardiola, atteinte du COVID-19 ces derniers jours. Le technicien espagnol de Manchester City, en poste depuis 2016 du côté de l’Etihad Stadium, a pu compter sur le soutien de ses joueurs et notamment de Benjamin Mendy (25 ans), le latéral gauche des Citizens.

« Vous m’avez toujours traité comme un fils et dans une famille, nous rions ensemble comme nous pleurons ensemble. Mes plus sincères condoléances vont à Pep et à toute la famille Guardiola », a écrit le champion du monde 2018 sur son compte Twitter lundi.

You always have treated me like a son and just like in a family we laugh together, we also cry together. My deepest condoleances to Pep and all the Guardiola family pic.twitter.com/qwjySGDMPF

