Auteur d’un début de saison parfait avec 14 victoires en 14 matches, le Paris Saint-Germain comptabilise 42 points. Un chiffre officieusement synonyme de maintien en Ligue 1. Les hommes de Thomas Tuchel viennent d’atteindre un nouvel objectif suite au choc entre Lille et l’Olympique Lyonnais.

Les Parisiens profitent du match nul entre ses deux plus proches poursuivants pour être sacrés Champions d’Automne. Avec 14 points d’avance sur Lyon et 15 sur Lille alors que ces deux formations n’ont plus que 4 journées à disputer sur la première saison, les Franciliens ne peuvent plus être rejoint avant la 20e journée.