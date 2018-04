Revenu au Paris Saint-Germain la saison passée après des expériences à Villarreal, Bastia et Lens, Alphonse Areola (25 ans) boucle sa première saison pleine au sein du club de la capitale. Lié au PSG jusqu’en juin 2019 le portier francilien fait toutefois parler de lui. Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent sur le désir des dirigeants parisiens d’enrôler un gardien plus huppé (Oblak par exemple). De quoi pousser Aerola à plier bagage ?

Dans un entretien accordé à Europe 1 et à l’AFP, le Parisien a confié qu’il était encore loin d’être parti. Mieux que ça. « On a discuté d’une prolongation, mais on n’est pas pressé des deux côtés, on va attendre tranquillement que les objectifs des deux côtés soient atteints et on verra. Bien sûr, si j’ai l’opportunité de rester ici et de m’affirmer, je continuerai. Je suis à la maison ici, pourquoi partir ? (...) S’il souhaite que je reste là, c’est à eux de voir. Moi, si on annonce quelqu’un ici, au contraire ça va plus me motiver. »