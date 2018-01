La signature de Philippe Coutinho (25 ans, Liverpool) au FC Barcelone prend de plus en plus d’épaisseur. A l’en croire le quotidien espagnol Mundo Deportivo, les négociations seraient d’ailleurs dans la dernière ligne droite, ralenties par un détail mineur, mais très significatif. Le joueur aurait en effet décidé de donner un coup de fouet à l’opération ces dernières heures, renonçant à une part importante de son salaire pour la mettre au service du Barça, afin que le club puisse gonfler l’offre de transfert faite à Liverpool et faciliter la transaction.

Le club anglais a en effet demandé à l’entité blaugrana de faire un effort supplémentaire, désireux de s’assurer 160 millions d’euros entre fixes et variables, certain de la valeur de son milieu brésilien et échaudé par l’affaire Nike. Pour cela, et étant donné que le Barça maintient son offre de 110 millions fixes plus 40 en variables, le joueur a décidé de mettre la main à la poche et de renoncer à un montant spectaculaire. Selon MD, la somme avoisinerait les 15 millions d’euros ! Un pactole dont Philippe Coutinho serait prêt à renoncer. Une décision un peu folle mais qui montre l’immense désir du crack brésilien de revêtir le maillot du FC Barcelone aussi vite que possible.