C’est bien connu, les Anglais savent avoir de la répartie. Hier, Peter Crouch a confirmé la chose après le but incroyable marqué par Cristiano Ronaldo. Sur Twitter, le joueur de Stoke City a souhaité la bienvenue au Portugais dans le club fermé des amateurs de retournés.

« Très peu d’entre nous peuvent faire ça », a posté l’Anglais, faisant référence à son retourné non moins spectaculaire inscrit avec Liverpool face à Galatasaray en 2003 en coupe d’Europe.

There is only a few of us who can do that

— Peter Crouch (@petercrouch) 3 avril 2018